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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 18:13 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/日圆下跌1%至逾一周低点,受欧洲情势疑虑影响

路透伦敦3月6日电---欧元兑日圆周二跌1%至逾一周低点,因对希腊民间债权人是否会同意希腊换债协议存在不确定性,且担心欧元区经济成长.

欧元/日圆EURJPY=R在EBS电子交易平台一度跌至106.45,为2月23日以来最低,跌破位于106.81附近的200日移动均线.(完)

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