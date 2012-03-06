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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 18:01 BJT

〔欧洲汇市〕澳元兑美元跌至一个月低点,受经济增长与欧债担忧打压

路透伦敦3月6日电---澳元兑美元周二延续跌势并触及一个月低点,因全球经济增长与欧元区债务问题担忧,对风险资产造成打击.

澳洲央行稍早维持利率不变,并保留若经济大幅走弱时宽松政策的可能性[RBA-CMN],这亦打压澳元.

澳元兑美元AUD=D4日内跌逾0.6%,报1.0594美元,跌破1.0600的止损卖单位置与2月23日低点1.0597,创下2月初以来最低水平.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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