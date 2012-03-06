〔中国经济〕上周食用农产品价格第五周连降,生产资料价格小涨--商务部

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京3月6日电---中国商务部周二称,上周(2月27日至3月4日)其重点监测的食用农产品连续第五周下降,而生产资料价格较上周小幅上涨.
刊登在商务部网站的新闻稿称,受低温阴雨天气影响,18种蔬菜批发价格比前一周上涨2.4%;粮油零售价格小幅波动,8种水产品批发价格上涨1.4%.肉类价格整体走低,其中猪肉价格连续五周回落,比前一周下降1.7%,比1月底下降7%.
主要生产资料中,矿产品、有色金属、钢材、橡胶、轻工原料、能源、化工产品、农资价格上涨,建材价格下降.
以下是商务部公布的主要产品每周价格环比变动数据(%):
每周截至日 3/4 2/26 2/19 2/12 2/5 1/28 1/15 1/8 2012/1/1 2011/12/25
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食用农产品价格 回落 回落 回落 回落 回落 ~ 上涨 上涨 上涨 上涨 ---------------------------------------------------------------------------------------------
蔬菜 +2.4 +1.2 -0.7 -4.8 -5.8 +3.7 +4.9 +7.5 +3.4 +2.7
肉类
猪肉 -1.7 -1.5 -1.3 -1.9 -0.8 +0.5 +0.8 +0.6 +0.3 0.0
牛肉 -0.6 -0.1 +0.1 -0.2 +0.6 +0.4 +0.5 +0.2 +0.5 +0.5
羊肉 -0.9 +0.3 -0.3 +0.4 +0.2 +0.6 +0.6 +0.6 +0.7 +1.0
白条鸡 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 +0.2 -0.1 +0.4 +0.1 +0.1 +0.1
食用油类
豆油 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 0.0 +0.2 +0.1 0.0 +0.3 0.0
菜籽油 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.1 0.0 +0.1 +0.1 -0.1
花生油 +0.1 0.0 0.0 +0.1 0.0 +0.1 +0.1 +0.1 +0.3 +0.1
鸡蛋 -1.1 -1.5 -1.8 -1.3 -0.4 -0.1 -0.3 -0.1 0.0 +0.1
粮食类
面粉 -0.2 0.0 0.0 +0.2 +0.2 -0.2 +0.2 0.0 0.0 0.0
大米 0.0 -0.2 0.0 +0.2 0.0 0.0 +0.2 +0.2 +0.2 0.0
生产资料价格 上涨 上涨 回落 上涨 上涨 ~ 持平 持平 回落 回落
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有色金属 +1.0 0.0 -0.9 +0.6 +1.4 ~ +0.2 +0.6 +0.1 -1.2
钢材 +0.8 +0.4 -0.7 -0.3 +0.1 ~ -0.8 -0.3 -0.4 -0.4
橡胶 +0.5 +1.6 0.0 +0.4 +0.7 ~ +0.4 -0.4 -0.2 -0.2
建材 -0.3 0.0 -0.2 -0.5 0.0 ~ -0.2 -0.4 -0.5 -0.2
能源 +0.3 +0.4 0.0 +1.1 -0.2 ~ +0.3 +0.1 -0.1 -0.1
注: ~ 表示数据不可得.(完)
欲了解更多详情,请点选商务部网站(here)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开