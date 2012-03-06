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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 18:12 BJT

〔中国经济〕上周食用农产品价格第五周连降,生产资料价格小涨--商务部

路透北京3月6日电---中国商务部周二称,上周(2月27日至3月4日)其重点监测的食用农产品连续第五周下降,而生产资料价格较上周小幅上涨.

刊登在商务部网站的新闻稿称,受低温阴雨天气影响,18种蔬菜批发价格比前一周上涨2.4%;粮油零售价格小幅波动,8种水产品批发价格上涨1.4%.肉类价格整体走低,其中猪肉价格连续五周回落,比前一周下降1.7%,比1月底下降7%.

主要生产资料中,矿产品、有色金属、钢材、橡胶、轻工原料、能源、化工产品、农资价格上涨,建材价格下降.

以下是商务部公布的主要产品每周价格环比变动数据(%):

每周截至日 3/4 2/26 2/19 2/12 2/5 1/28 1/15 1/8 2012/1/1 2011/12/25

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食用农产品价格 回落 回落 回落 回落 回落 ~ 上涨 上涨 上涨 上涨 ---------------------------------------------------------------------------------------------

蔬菜 +2.4 +1.2 -0.7 -4.8 -5.8 +3.7 +4.9 +7.5 +3.4 +2.7

肉类

猪肉 -1.7 -1.5 -1.3 -1.9 -0.8 +0.5 +0.8 +0.6 +0.3 0.0

牛肉 -0.6 -0.1 +0.1 -0.2 +0.6 +0.4 +0.5 +0.2 +0.5 +0.5

羊肉 -0.9 +0.3 -0.3 +0.4 +0.2 +0.6 +0.6 +0.6 +0.7 +1.0

白条鸡 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 +0.2 -0.1 +0.4 +0.1 +0.1 +0.1

食用油类

豆油 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 0.0 +0.2 +0.1 0.0 +0.3 0.0

菜籽油 0.0 0.0 0.0 0.0 +0.1 +0.1 0.0 +0.1 +0.1 -0.1

花生油 +0.1 0.0 0.0 +0.1 0.0 +0.1 +0.1 +0.1 +0.3 +0.1

鸡蛋 -1.1 -1.5 -1.8 -1.3 -0.4 -0.1 -0.3 -0.1 0.0 +0.1

粮食类

面粉 -0.2 0.0 0.0 +0.2 +0.2 -0.2 +0.2 0.0 0.0 0.0

大米 0.0 -0.2 0.0 +0.2 0.0 0.0 +0.2 +0.2 +0.2 0.0

生产资料价格 上涨 上涨 回落 上涨 上涨 ~ 持平 持平 回落 回落

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有色金属 +1.0 0.0 -0.9 +0.6 +1.4 ~ +0.2 +0.6 +0.1 -1.2

钢材 +0.8 +0.4 -0.7 -0.3 +0.1 ~ -0.8 -0.3 -0.4 -0.4

橡胶 +0.5 +1.6 0.0 +0.4 +0.7 ~ +0.4 -0.4 -0.2 -0.2

建材 -0.3 0.0 -0.2 -0.5 0.0 ~ -0.2 -0.4 -0.5 -0.2

能源 +0.3 +0.4 0.0 +1.1 -0.2 ~ +0.3 +0.1 -0.1 -0.1

注: ~ 表示数据不可得.(完)

欲了解更多详情,请点选商务部网站(here)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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