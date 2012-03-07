(重温稿)〔路透调查〕韩央行周四料按兵不动,预计年内利率调整的看法降温

事项:韩国央行政策利率会议

时间:3月8日,0100GMT左右公布决议

调查结果:受访15位分析师全部预计本次会议维持利率不变

路透调查预估:

路透调查访问的15位分析师预计韩国央行周四将维持政策利率KROCRT=ECI在3.25%不变,连续第九个月利率持稳,因经济成长和通胀均具不确定性.

预计韩国央行将在今年剩余时间维持利率不变的分析师多于上月调查,而预计会上调或下调利率的分析师人数都减少.

接受未来政策方向预估调查的14位分析师中,六人预计今年利率不会变化,五人预计下次利率调整是加息,而剩余三人预计会是降息.上个月有17位分析师接受访问,其中五人预计今年利率无变化.

浏览上月路透调查结果,请点选[ID:nST0504415]

观察重点:

- 2月消费者物价指数(CPI)较上年同期涨3.1%,为14个月低点,1月为3.4%,但油价上涨让通胀前景蒙阴.

- 自2010年8月至今,韩国各月CPI同比增幅都未降至央行3%的目标以下,不过该央行还有一个2-4%的可接受区间.

- 韩国央行对消费者进行调查显示,未来12个月通胀率预期中值下滑,但仍高居4%.1月为4.1%.

- 2月出口和1月工业产出数据在1月央行会议之后公布,两数据均胜于市场预期,缓解了经济增长迅速放缓的担忧,但全球经济前景依然黯淡.

- 韩国上周公布的采购经理人指数(PMI)显示,2月制造业活动七个月来首度扩张,也令央行在经济展望上有了更多余地.(完)