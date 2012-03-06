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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 18:08 BJT

〔表格〕欧元区第四季GDP确认为较前季下滑0.3%,较上年同期为增长0.7%

路透布鲁塞尔3月6日电---欧盟统计局周二公布的数据显示,欧元区第四季区内生产总值(GDP)确认为较前季下滑0.3%,较上年同期为增长0.7%

以下为详细数据(变动百分比):

2011年

Q4 调查预估 Q3 Q2 Q1

欧元区 较上季 -0.3 -0.3 0.1 0.1 0.8

较上年同期 0.7 0.7 1.3 1.6 2.4

欧盟 较上季 -0.3 0.3 0.2 0.7

较上年同期 0.9 1.4 1.6 2.4

数据细节请点选:(here)

(完)

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--编译 程琳;审校 田建华

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