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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 18:17 BJT

〔希腊金融〕财政官员否认要推迟民间债权人债券置换计划

路透雅典3月6日电---希腊债务机构主管证实,3月8日是投资者参与债券互换计划的最后期限.

希腊财政部官员否认计划将投资者参与债券互换计划的最后期限延长至3月8日以后.(完)

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