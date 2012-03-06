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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 18:12 BJT

《中国企业债发行日程表》--3月6日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*中航技术      10        10        3/8簿记建档    AAA      3/12-3/14       中银国际
国际控股公司    (票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,利差区间为-54-46bp)  中航证券
                8         7        3/8簿记建档                             
                (票面利率为Shibor基准利率加上基本利差,利差区间为-74-26bp)
                     (发行人可在两个发行品种间行使回拨选择权)
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*徐州经济开发区18         7           8.20%       AA       3/7-3/9         宏源证券
国资经营公司             (从第3年起分别偿还债券本金的20%)
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丹阳投资集团   15         7           8.10%       AA-      3/6-3/12      瑞信方正证券
                         (从第3年起分别偿还债券本金的20%)                  国开证券
             (中国投资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保)
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鞍山城投       20         7           8.25%       AA       3/5-3/7         国泰君安
                         (从第3年起分别偿还债券本金的20%)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 曾菱; 审校 冉莹

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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