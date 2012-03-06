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货币新闻 | 2012年 3月 6日 星期二 18:38 BJT

〔全球市场〕欧元/美元触两周半低位,现货金跌至日低,受希腊忧虑拖累

路透伦敦3月6日电---美元指数.DXY升至两周半高位,报79.577;欧元/美元EUR=跌至两周半低位1.3146;新西兰元/美元NZD=D4日内下跌1%,至近六周低点0.8128美元.

此外,现货金XAU=下跌1%至日低每盎司1,688.40美元,布兰特原油期货LCOc1下跌1.05美元至每桶122.75美元,因人们担忧希腊债务互换协议,同时交易商指出,宏观基金稳步卖出.(完)

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