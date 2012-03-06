版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 18:28 BJT

〔中国航运〕上港集团2月集装箱吞吐量达218.7万TEU,同比增长13%

路透上海3月6日电---中国最大的港口企业--上港集团(600018.SS)最新数据显示,今年2月,公司集装箱吞吐量达218.7万标准箱(TEU),同比增长13%.

上海港是目前货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界首位的综合性港口,上港集团是上海港散货和集装箱装卸的主力军,几乎囊括了上海港所有集装箱装卸业务.去年上港集团集装箱吞吐量达3,173.9万TEU,同比增长9.2%.

上海港的集装箱码头主要分布于洋山、外高桥、吴淞三大港区,共有集装箱泊位46个.

以下为近一年上港集团集装箱吞吐量的具体数据(单位:万TEU):

集装箱吞吐量 同比增减

2012/2月 218.7 +13.14%

2012/1月 261.9 -3.29%

2011/12月 265.8 +7.39%

2011/11月 262.5 -0.49%

2011/10月 268.4 +14.26%

2011/9月 275.5 +8.46%

2011/8月 280.6 +6.25%

2011/7月 289.6 +12.68%

2011/6月 262.1 +7.37%

2011/5月 276.2 +7.81%

2011/4月 265.2 +11.95%

2011/3月 264.0 +11.30%

2011/2月 193.3 +3.37%

2011/1月 270.8 +20.79% (完)

参看详情,请点选上港集团网站(here)

--发稿 林琦/曾菱; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐