〔中国金融〕应鼓励符合条件的小额贷款公司组建社区和村镇银行---浙江省副省长

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京3月6日电---中国浙江省副省长毛光烈周二称,中国应引导民间借贷阳光化,鼓励一些符合条件的小额贷款公司组建社区银行和村镇银行,以满足小微企业的需求.
他在参加全国两会(人大和政协)期间称,当前民间资金积累已是历史最好水平,然小微企业资金紧张亦很普遍,民间资金丰富和企业融资困难并存的问题应引起重视.
他建议对一些企业之间资金使用互相调剂合作为主的,不以盈利为目的民间借贷合法化.
"这些互相扶持的民间借贷过去有,现在有,将来还会有,属正常行为,我们应该区分开来."毛光烈称,d但对于非法融资以及高利借贷的需要进行整治.
中国银监会去年7月调整村镇银行组建核准方式,确定主发起行和地点的权限由银监局上收到至银监会,[ID:nSB1857821]且拟通过商业银行村镇银行子银行模式支持符合条件的银行批量化发起设立村镇银行,但要求主发起人总资产不少于1,000亿元人民币,且子银行需对村镇银行进行绝对控股.[ID:nSB1949209]
自2006年银监会调整放宽农村地区银行业准入政策以来,截至2011年5月末,全国共组建村镇银行536家,其中开业440家、筹建96家.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开