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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 18:27 BJT

〔东南亚股市〕收低,全球经济疑虑打压人气

路透曼谷3月6日电---东南亚股市周二下跌,新加坡股市触及一个月低点,因有关全球经济体质的担忧打压市场人气,促使投资者锁定近期上涨的大盘股获利.

新加坡海峡时报指数.FTSTI收低2%,来宝集团(NOBG.SI)和石油钻井搭建商Sembcorp Marine Ltd (SCMN.SI)分别重挫4.6%和6.3%.

截至周一收盘的三个月里,来宝和Sembcorp分别上涨逾13%和近35%,因全球投资者对高风险资产的偏好重燃.

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