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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 19:17 BJT

〔中国企业〕复星集团称新募资金将进入几只基金,主攻消费品行业--董事长

路透北京3月6日电---中国复星集团董事长郭广昌周二称,旗下国内最大的综合类民营企业--复星国际(0656.HK)此前筹得的150亿元人民币资金将进入旗下的几只基金,而投资方向主要是国内外的消费品行业.

今年2月初,复星国际首席执行官(CEO)梁信军曾表示,公司计划今年通过基金从投资者处筹资150亿元(约合23.8亿美元),但并未透露该计划的更多详情.[ID:nSB1368490]

复星集团的PE(私募股权)投资和资产管理平台是复星资产管理集团,至今为止,这个平台共管理着六只基金,资产管理规模达150多亿元人民币.

郭广昌在中国两会(人大和政协)间隙并对路透表示,复星国际分拆旗下矿业资产中附属公司海南矿业于上交所主板上市的规模目前还未最终确定,但上市计划仍在程序当中.

同时,他并表示,在海外投资方面,将继续关注时尚品牌、度假村、食品品牌和连锁等奢侈品消费领域.

去年5月,复星国际宣布与其关联企业共同出资近8,500万欧元,认购希腊珠宝商Folli Follie(HDFr.AT)定向增发的股份,占其扩大后股本9.5%;去年复星并参股法国度假村经营者--地中海俱乐部CMIP.PA.

复星国际周二收低0.84%,报4.74港元;大盘恒生指数.HSI收跌2.16%.(完)

以上海为基地的复星集团主要五大业务板块为钢铁、矿业、房地产、医药、金融及零售."复星系"繁杂庞大,拥有多家中港上市公司的股份,包括控股复地集团2337.HK、复星医药(600196.SS)等及参股豫园商城(600655.SS),分众传媒FMCN.O,利尔化学(002258.SZ)等.另外,复星国际还透过复星医药间接持股中国最大药品分销商--国药控股(1099.HK).(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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