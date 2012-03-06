版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 18:54 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货连跌三日,技术图显示超买

路透吉隆坡3月6日电---马来西亚毛棕榈油期货周二连续第三日下跌,有迹象显示大市或迎来更广泛的修正,因交易商认为上月市场涨得过高.但在本周吉隆坡召开的重要价格展望会议前,市场跌幅有限.

"棕榈油市场超买,或将出现较大幅度的修正,"一家外资大宗商品经纪公司的交易员称.

指标5月棕榈油期货FCPOc3收跌0.1%,报每吨3,242马币.

成交量稀少,为12,476口,低于通常25,000口的水平,因大多数交易员出席棕榈油会议.

路透分析师王涛表示,技术面似乎呈负面,棕榈油期货或将回落到每吨3,197马币,从波形图和费波纳奇技术分析亦是如此.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐