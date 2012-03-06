美国各类经济指标总览--2012/3/6

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(1月) 8.5(12月)
非农业就业岗位(万) 增加24.3(1月) 增加20.3(12月修正值)
平均时薪(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.2(1月) 持平(12月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
实质所得(%) 持平(1月) +0.4(12月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(1月) -0.1(12月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.4(1月) +0.3(12月)
国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季修正值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.9(第四季修正值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +0.4(1月) 持平(12月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差488(12月) 逆差470.6(11月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(1月) +1.0(12月修正值)
产能利用率(%) 78.5(1月) 78.6(12月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.1(2月25日当周) 35.3(2月18日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字274(1月) 赤字859.7(12月)
领先指标(%) +0.4(1月) +0.5(12月修正值)
个人所得(%) +0.3(1月) +0.5(12月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加193.1(12月) 增加203.8(11月修正值)
企业库存(%) +0.4(12月) +0.3(11月修正值)
建筑支出(%) -0.1(1月) +1.4(12月修正值)
消费者信心 70.8(2月) 61.5(1月修正值)
房屋开工(万户) 69.9(1月) 68.9(12月)
建筑许可(万户) 68.2(1月修正值) 67.1(12月)
成屋销售(万户) 457(1月) 438(12月修正值)
新屋销售(万户) 32.1(1月) 32.4(12月修正值)
工厂订单(%) -1.0(1月) +1.4(12月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -3.7(1月修正值) +3.2(12月修正值)
供应管理协会非制造业指数 57.3(2月) 56.8(1月)
供应管理协会制造业指数 52.4(2月) 54.1(1月)
趸售(批发)库存(%) +1.0(12月) 持平(11月修正值)
进口物价(%) +0.3(1月) -0.1(12月修正值)
出口物价(%) +0.2(1月) -0.5(12月修正值)
单位劳工成本(%) +1.2(第四季初值) -2.1(第三季修正值)
非农业生产率(%) +0.7(第四季初值) +1.9(第三季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值)(完)
--整理 侯向明;审校 王洋
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开