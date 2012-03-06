〔中国航运〕上港集团集装箱吞吐量今年有望保持3%-5%的增长--董事长

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透北京3月6日电---中国最大的港口企业--上港集团(600018.SS)董事长陈戌源周二预计,今年公司集装箱吞吐量有望保持3%到5%的增长.
他在全国"两会"(人大和政协)间隙并预计,今年全球航运业很可能保持5%到6%的增长.
"和去年相比较,(今年航运业)新的困难主要是成本上涨的因素,包括整个运力的不平衡问题."他并认为整个运价的复苏则会较去年出现一个好的状况.
上港集团最新发布的数据显示,今年2月,公司集装箱吞吐量达218.7万标准箱(TEU),同比增长13%.[ID:nSB2bPXRGx]
上海国际航运研究中心稍早报告指出,持续发酵的欧债危机给全球经济复苏带来严峻挑战,预计今年全球港口吞吐量平均增速将放缓至7%左右,而亚洲地区港口吞吐量增速仍将高于全球平均水平,预计达到9-10%,其中上海港和宁波港将保持10%左右的平稳增长.[ID:nSB1420256]
陈戌源并指出,上港集团正在进行洋山四期工程的前期规划;相应地,今年也会类似近两年通过发行债券等进行融资,融资规模会根据项目发展的需要而定.
上海港是目前货物吞吐量、集装箱吞吐量均居世界首位的综合性港口,上港集团是上海港散货和集装箱装卸的主力军,几乎囊括了上海港所有集装箱装卸业务.去年上港集团集装箱吞吐量达3,173.9万TEU,同比增长9.2%.
上海港的集装箱码头主要分布于洋山、外高桥、吴淞三大港区,共有集装箱泊位46个.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开