〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差走高,因亚洲需求浮现

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透新加坡3月6日电---亚洲柴油和航煤裂解价差周二获得坚固动能,逆转昨日跌势,行业消息人士称因亚洲出现现货买需.
4月柴油裂解价差下跌0.56美元至每桶15.33美元.航煤裂解价差则上涨0.36美元至每桶15.60美元.
越南PV Oil在现货市场寻求约1万立方米含硫0.25%,并在3月26-30日交割的柴油.此外缅甸买需亦有增加.
BP和壳牌(Shell)正在寻求总计45万桶含硫10ppm的3月末船期柴油.
交易商说,澳洲炼厂的维护或推高低硫柴油价格.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 134.90 0.90 0.67 134.00
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.92 1.36 1.02 133.56
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.91 1.35 1.00 134.56
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 136.61 1.35 1.00 135.26
3月柴油互换 GOSGSWMc1 134.90 1.37 1.03 133.53
4月柴油互换 GOSGSWMc2 135.21 1.15 0.86 134.06 (完)
--编译 侯向明; 审校 王洋
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开