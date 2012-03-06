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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 20:07 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差走高,因亚洲需求浮现

路透新加坡3月6日电---亚洲柴油和航煤裂解价差周二获得坚固动能,逆转昨日跌势,行业消息人士称因亚洲出现现货买需.

4月柴油裂解价差下跌0.56美元至每桶15.33美元.航煤裂解价差则上涨0.36美元至每桶15.60美元.

越南PV Oil在现货市场寻求约1万立方米含硫0.25%,并在3月26-30日交割的柴油.此外缅甸买需亦有增加.

BP和壳牌(Shell)正在寻求总计45万桶含硫10ppm的3月末船期柴油.

交易商说,澳洲炼厂的维护或推高低硫柴油价格.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 134.90 0.90 0.67 134.00

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.92 1.36 1.02 133.56

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.91 1.35 1.00 134.56

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 136.61 1.35 1.00 135.26

3月柴油互换 GOSGSWMc1 134.90 1.37 1.03 133.53

4月柴油互换 GOSGSWMc2 135.21 1.15 0.86 134.06 (完)

--编译 侯向明; 审校 王洋

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