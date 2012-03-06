版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 6日 星期二 20:31 BJT

〔标题新闻〕巴西2011年第四季国内生产总值较前季增长0.3%,全年增速为2.7%--官方统计部门

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE5E8C302N]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐