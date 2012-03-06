〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差续跌并触及一周半低位

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透新加坡3月6日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周二续跌并触及一周半低位,同时跨月价差升水处在两周低点.
印度出口和西方驶向亚洲的船货增多,令部分交易商相信供给紧张局势或会缓解.
裂解价差触及每吨151.65美元,跨月价差升水报在20.50美元,低于2月29日所及逾四年高位26美元.
但价格不太可能大幅下跌,因稳健需求将继续支撑石脑油.
一交易员称,"印度出口增加,以及即将到来的套利船货已导致市场走软.但预计市场仍将波动.所有人都试图在市场下跌时买入,这会扭转市场跌势."
汽油裂解价差小幅下跌至三日低位,但报在每桶8.50美元上方,反映了相对健康的亚洲市场,去年2月平均为约5.10美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%)上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1080.00 -10.00 -0.92 1090.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 117.80 -1.13 -0.95 118.93
97号现货汽油GL97-SIN 137.05 -0.55 -0.40 137.60
95号现货汽油GL95-SIN 134.10 -0.03 -0.02 134.13
92号现货汽油GL92-SIN 132.50 0.23 0.17 132.27 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开