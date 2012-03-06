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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 20:57 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格和裂解价差续跌并触及一周半低位

路透新加坡3月6日电---亚洲石脑油价格和裂解价差周二续跌并触及一周半低位,同时跨月价差升水处在两周低点.

印度出口和西方驶向亚洲的船货增多,令部分交易商相信供给紧张局势或会缓解.

裂解价差触及每吨151.65美元,跨月价差升水报在20.50美元,低于2月29日所及逾四年高位26美元.

但价格不太可能大幅下跌,因稳健需求将继续支撑石脑油.

一交易员称,"印度出口增加,以及即将到来的套利船货已导致市场走软.但预计市场仍将波动.所有人都试图在市场下跌时买入,这会扭转市场跌势."

汽油裂解价差小幅下跌至三日低位,但报在每桶8.50美元上方,反映了相对健康的亚洲市场,去年2月平均为约5.10美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%)上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1080.00 -10.00 -0.92 1090.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 117.80 -1.13 -0.95 118.93

97号现货汽油GL97-SIN 137.05 -0.55 -0.40 137.60

95号现货汽油GL95-SIN 134.10 -0.03 -0.02 134.13

92号现货汽油GL92-SIN 132.50 0.23 0.17 132.27 (完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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