版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 20:53 BJT

〔标题新闻〕越南将很快下调基准利率和越南盾存款利率上限1个百分点--国有媒体报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8E64DO]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐