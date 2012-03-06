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市场报道 | 2012年 3月 6日 星期二 21:04 BJT

〔表格〕3月3日止当周美国连锁店销售较前周增长1.2%--ICSC/高盛

路透3月6日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,3月3日止当周美国连锁店销售较前周增长1.3%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

3月3日 522.7 1.7 1.3

2月25日 516.2 2.7 -1.0

2月18日 521.3 3.2 3.0

2月11日 506.2 2.8 -2.0 (完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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