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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 20:59 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油价格高企压制市场人气

路透新加坡3月6日电---亚洲燃料油市场周二下滑,因原油价格走间造成的价格高企,对现货价差和利润率构成了压力.

近月180-cst燃料油互换合约攀升至距离每吨750.00美元不远处,这给卖家对实货船货开出的升水构成了压力.

现货窗口中唯一的售出现货船货,价格为较新加坡现货报价每吨升水约2.55美元,自月初的2.90美元下滑.

低迷的市场人气继续令跨月价差保持在疲弱的水准,不过交投依旧活跃.

在中国需求以及船用燃料油市场需求下滑之机,供给增加,也导致了2月初以来的沉重卖压.

除了3月西方进口量达到500万吨以外,沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)还出手100,000吨直馏燃料油,船期为4月1-2日.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 前一日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $751.85 $3.65 0.49 $748.20

现货380CST燃料油 FO380-SIN $738.40 $2.15 0.29 $736.25

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $742.00 -$1.00 -0.13 $743.00

380CST船用燃料油升水 $3.60 -$3.15 -46.67 $6.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $4.50 $0.00 0.00 $4.50

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.55 -$0.25 -8.93 $2.80 (完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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