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亚洲 | 2012年 3月 6日 星期二 21:51 BJT

〔标题新闻〕日本在欧洲金融稳定机构(EFSF)周二的三个月期票据标售中购得1.6亿欧元--财务省

注:EFSF为欧洲金融稳定机构.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8E63LV]

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