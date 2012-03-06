版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 6日 星期二 21:55 BJT

〔标题新闻〕宝马CEO称正与GM就燃料电池等技术洽谈,或扩大同PSA标致雪铁龙在发动机方面的合作

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8E63PH]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐