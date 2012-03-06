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市场报道 | 2012年 3月 6日 星期二 22:11 BJT

〔美国热股〕通用汽车拟以3.2亿欧元收购PSA标致雪铁龙7%股份

路透3月6日电---通用汽车拟出资3.20亿欧元(4.23亿美元)收购PSA标致雪铁龙的7%股份,作为双方结盟的一部分.此次结盟预计使双方至少节支20亿美元.

通用汽车(GM.N)在周二盘前跌1.6%.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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