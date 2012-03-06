版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 6日 星期二 22:46 BJT

〔投行观点〕FBR将W.W Grainger的目标价由190美元上调至203美元,评级为表现与大盘一致

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐