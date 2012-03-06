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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 06:25 BJT

〔美国股市〕ADR录得四个月最大单日跌幅,受增长担忧与希腊问题打击

路透纽约3月6日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,受全球增长担忧以及希腊本周是否能达成债务重组协议的疑问打击.

投资者避开高风险资产,因担心希腊及其债权人在周四最后截止期限之前可能无法达成债务互换协议.债务互换是希腊获得纾困资金、避免无序违约的一个必要条件.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR下跌2.96%,跌幅为去年11月9日以来最大.标准普尔500指数.SPX收低1.54%,创下去年12月12日以来最大单日跌幅,而且是2012年以来跌幅首次超过1%.

市场抛盘普遍,与经济走势更密切相关的ADR受到最严重打压,比如金融板块.汇丰控股HBC.N大跌2.90%至43.16美元,西班牙国际银行STD.N重挫5.1%至7.8美元.

能源相关类股也下跌,因供应与地缘政治担忧缓解,令油价走低.美国原油与布兰特原油价格都下跌逾1.5%.中国石油(PTR.N)跌3.61%至141.14美元,巴西的Petrobras(PBR.N)跌4.38%至28.32美元.

欧洲企业ADR指数.BKEUR跌3.15%,泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数.FTEU3下跌2.63%.

亚洲企业ADR指数.BKAS下跌2.30%.拉丁美洲ADR指数.BKLA则下挫3.53%.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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