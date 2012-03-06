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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 01:19 BJT

〔EIA月报〕EIA将2012年全球原油日需求增长预估下调26万桶至106万桶

路透华盛顿3月6日电---美国能源资料协会(EIA)周二把2012年全球原油需求同比增长预估下调26万桶,至每日106万桶.

EIA在其月报中还把2013年全球原油需求预估下调12万桶,至每日137万桶.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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