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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 01:58 BJT

〔EIA月报〕EIA下修2012与2013年非OPEC石油日产量预估

路透华盛顿3月6日电---美国能源资料协会(EIA)周二将非石油输出国组织(OPEC)2012年石油日产量预估下调8万桶,至日产量5,246万桶,将2013年产量预估下调17万桶,至日产5,322万桶.

EIA在其月报中还表示,美国中西部地区的交通运输瓶颈问题应当使美国原油期货价格维持在平均每桶106美元,直至2013年.

夏季出行季的美国汽油价格应当平均约为每加仑3.92美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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