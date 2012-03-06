〔英国债市〕英债收涨,受德债涨势与希腊债务担忧支撑

路透伦敦3月6日电---英国公债期货周二收高,追随德债涨势,因投资者为希腊债务交换的进展感到紧张不安.由于五年期英债标售在即,使短期英债未能得到涨势的提振.

三至五年内到期的英债收益率(殖利率)全线持平,其他年期的英债收益率则下跌,因投资者为即将在周三标售的40亿英镑2017年到期新债调整仓位.

6月英债期货FLGM2结算价上涨46个跳动点,报115.29,大致与可比德债FGBLM2一致.而在现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR收跌5个基点至2.125%,受避险买盘的推动.

周四是希腊与民间债权人达成债务交换协议的截止期限.

"市场会有担心和怀疑情绪,直到我们得到债务交换进展顺利以及参与度的确切消息,"花旗策略师Jamie Searle表示."某种程度上说,英债受到其他地区事件的左右."

分析师预计周三英债标售将获得良好买需,因当天将赎回268.7亿英镑的2012年到期债券,并向除英国央行以外的债券持有人支付约40亿英镑的票息.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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