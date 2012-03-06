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货币新闻 | 2012年 3月 7日 星期三 03:12 BJT

〔美国能源〕3月2日止当周汽油需求较此前一周下降1.5%-SpendingPulse

路透纽约3月6日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求下降1.5%,较去年同期亦下降6.5%,因价格上涨.

报告显示,截至3月2日一周美国零售汽油均价上升15美分,至每加仑3.75美元,较去年同期涨9.3%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降6.3%,为连续第50周下降.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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