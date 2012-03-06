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市场报道 | 2012年 3月 7日 星期三 06:25 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低2.12%至一周低点,受美元走强打击

路透3月6日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软冬红小麦期货周二收低2.12%,触及一周低点,交易员称美元走强打击了对美国商品的买需.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦,以及明尼阿波里斯谷物交易所(MGEX)春小麦也大幅収低,因市场担心全球经济动荡可能迫使终端用户削减小麦采购量.

CBOT-5月小麦期货合约WK2自2月24日以来首次收低至30日移动均线下方,今日跌幅也是该指标合约自2月10日以来最大单日跌幅.

CBOT成交清淡,跌至30日和250日移动均值下方.

澳洲农业资源经济及科技局表示,2012/13季小麦产量预计自纪录高位2,950万吨下滑13%.

分析师预计即将公布的美国农业部(USDA)报告料预测2011/12年美国小麦结转库存为8.36亿蒲式耳,2月时预测为8.45亿蒲式耳.

分析师预计全球小麦结转库存为2.12608亿吨,低于美国农业部2月时预估的2.131亿吨.

CBOT-5月小麦期货WK2收低14-1/4美分,报6.57-3/4美元.

CBOT小麦预估成交量为74,219口.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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