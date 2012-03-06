〔美国债市〕美国公债上涨,因希腊债务互换不确定性及全球经济成长隐忧

* 投资者避险情绪升温,逃离股市

* 美国公债收益率接近去年11月初迄今波动区间的中部

* 美联储买入40.27亿美元七年期公债

路透纽约3月6日电---美国公债价格周二攀升,因全球经济成长忧虑和市场担心希腊可能无法获得足够的债权人支持以避免无序违约,令投资者涌入公债避险.

投资者逃离股市,此前新兴经济体巴西公布2011年经济表现差强人意,而就在一天前,中国下调了今年经济成长预估.欧洲方面的最新数据则显示,该地区可能无法避免衰退.

有关参与希腊债务互换民间投资者数量的担忧升温,也令避险情绪增长.对于接近破产的希腊而言,民间债权人参与度是获得第二轮救助资金的关键.

若周四最后期限到来时,希腊无法完成债务互换,那么将很有可能触发无序违约,并给欧元区带来1兆(万亿)欧元(1.3兆美元)的损失.

"全球金融系统性风险近在咫尺.问题是,周四前是否能有足够的民间债权人参与(互换)以避免违约."Point View Wealth Management投资分析师David Dietze称.

标准普尔500指数.SPX下跌逾1.5%,与此同时,类似美国公债等较低风险的资产需求上涨.

指标10年期美国公债US10YT=RR价格上涨20/32,收益率报1.95%,周一稍晚时为2.02%.30年期公债US30YT=RR价格上涨1-15/32,收益率为3.09%,低于周一稍晚的3.16%.

"今天股市动能发生了很大的逆转,"RJO Futures资深商品经纪商Bill Dixon表示.

"本周稍晚将有许多重要数据出炉.很多人一旦察觉到某些疲弱信号,他们可能会想要(在股市)尽量获利了结."他补充道.

本周最受关注的数据当属周五的2月非农就业数据.路透调查受访分析师预估中数显示,当月美国料增加21万份工作,低于1月的24.3万份.

尽管周二表现不佳,股市今年迄今为止仍走高,公债价格亦保持良好.指标公债收益率仍在去年11月初迄今形成的1.79%-2.17%区间内.

公债价格的大部分力道来自于美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺将至少在2014年底前,将利率保持在近零水准,并且执行卖短买长(扭转操作,twist operation)计划.

美联储周二买入40.27亿美元到期日在2018年5月至2019年11月的公债.周三和周四时,其还将买入较长期公债,并计划于周五卖出较短期公债.

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻纽约美国公债交易部董事总经理Rick Klingman表示,公债受美联储购买、以及近期一轮公司债发售活动中的一部分对冲行为支撑.

投资者通常在公司债发售较强劲的期间内,通过买入或卖出公债来对冲风险,并锁定未来利率.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+01/32) 0.282

五年期公债US5YT=RR 100-08/32 (+07/32) 0.822

10年期公债US10YT=RR 100-15/32 (+17/32) 1.948

30年期公债US30YT=RR 100-27/32 (+1-07/32) 3.082 (完)

--编译 洪曦;审校 李军

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