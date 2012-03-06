〔全球金市〕金价大跌2%至200日移动均线下方,受希腊债务担忧打击

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 金价跌破位于200日移动均线处的支撑位
* 铂金与钯金面临2012年最大单日跌幅
* 美国即将在周三公布ADP民间就业报告
路透纽约/伦敦3月6日电---金价周二放量下跌2%,跌破技术支撑位,因投资者愈发担心希腊可能债务违约.不过部分分析师表示,黄金看似超卖,或将面临反弹.
白银下跌3.5%,铂金(白金)与钯金也都录得今年最大单日跌幅,因投资者更加忧心全球经济增长前景.之前中国下调今年经济增长目标,而且数据显示欧盟可能无法避免经济衰退.
金价自2月中以来首次跌破200日移动均线,追随美股的跌势,因投资者担心希腊可能无法再截止日期之前达成债务交换协议.该协议是希腊接受纾困和重组债务以避免违约的一部分.
"看多黄金的投资者退场,因为他们不看好希腊目前的状况,而且股市也明显下跌.这是一个融资的问题,"纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员Jonathan Jossen表示.
1952GMT时,现货金XAU=跌2.1%,报每盎司1,670.41美元,一度触及1,663.95美元的六周低点.
美国4月期金GCJ2结算价跌31.80美元,报1,672.10美元.
成交量巨大,在美股开盘的前10分钟内逾2万口合约成交.
路透的初步数据显示,成交量较30日均值高出25%,为上周三以来最高.上周三黄金下跌5%.
现货银XAG=也跟随金价下挫,大跌3.5%,报32.78美元.
铂族金属跌幅居前,受美元走强与全球增长担忧打击,因经济增长对工业铂金与钯金的影响要大于黄金.
现货铂金XPT=跌2.9%,报每盎司1,611.49美元,现货钯金XPD=跌5%,报每盎司667.22美元.
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最新价格/ 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX 4月黄金期货 1672.10 -31.80 -1.9 1663.40 1709.80 217,118
COMEX 5月白银期货 32.783 -0.912 -2.7 32.490 34.205 61,894
COMEX 4月铂金期货 1611.90 -50.70 -3.0 1606.00 1671.90 11,562
COMEX 6月钯金期货 671.60 -35.35 -5.0 670.00 710.00 6,843
现货金 1670.41 -35.38 -2.1 1663.95 1708.60
现货银 32.780 -1.180 -3.5 32.460 34.150
现货铂金 1611.49 -48.01 -2.9 1608.25 1667.50
现货钯金 667.22 -35.25 -5.0 671.00 706.00
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开