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市场报道 | 2012年 3月 7日 星期三 06:09 BJT

〔加拿大股市〕触及近七周低位,受全球经济成长前景和希腊债务问题拖累

路透多伦多3月6日电---加拿大主要股指周二下跌至近七周最低水准,受累于有关全球经济成长前景黯淡和希腊恐不能完成债务互换协议的担忧.

由于受到全球经济前景的拖累,加拿大股指与全球股市一并大幅下挫.欧盟周二表示,家庭支出、出口和制造业降低拖累了2011年欧元区最后几个月经济.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低225.32点,或1.8%,报12,523.95点--为今年迄今最高单日跌幅.稍早时股指一度触及1月18日至今最低水准12,249.85点.

大盘10大类股中,有九类收低,只有主要消费类股持平.

大型材料和能源类股分别下跌2.3%和2.8%,因大宗商品价格因需求前景忧虑下滑.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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