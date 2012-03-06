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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 06:18 BJT

〔东京汇市〕澳元因风险偏好消退而受挫,日圆全面走坚

2156GMT---投资者风险偏好的消退让日圆在周三亚洲盘初全面走强,而澳元等商品货币则在大跌后难有起色.

美元/日圆JPY=报80.88日圆,之前在纽约市场下滑0.7%.欧元/日圆EURJPY=R报106.07日圆,此前亦下挫1.6%.欧元/美元EUR=也一度触及2月16日以来低点1.3101美元.

随着周四截止期限的临近,市场越来越担心希腊可能难以同民间债权人达成巨额债务减记协议.这让已经因中国调降今年经济成长目标而紧张不已的市场更加绷紧神经.

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