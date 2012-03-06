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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 06:42 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第九日上涨,因谷物需求走高

路透3月6日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第九个交易日上涨,因谷物需求上扬推升小型干散货船运.

波罗的海乾散货运价指数上升5点或0.64%,至787点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"亚洲市场对某些谷物商品显示出稳健买兴,尤其是对稻米,从而对小型干散货船运的需求有所支撑,"Greek broker Intermodal分析师George Lazaridis称.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降0.23%,该型船舶平均获利下滑19美元至6,843美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

Lazaridis预计,年内大多数时间对动力煤的需求将持续下降,因欧洲的需求下滑.但印度和土耳其等发展中国家的需求增长,最终或会提振整体船运贸易.

船运供应的增速将超过大宗商品的需求,料将在未来数月压制干散货运费的上涨.

海岬型船运价指数.BACI下跌0.46%.该型船舶平均获利降至5,853美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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