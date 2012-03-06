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货币新闻 | 2012年 3月 7日 星期三 06:49 BJT

《欧洲政经焦点》希腊政府和债权人组织向债券持有人施压

* IIF称,若希腊违约,意大利和西班牙恐将需要外部支援

* 若无法达成互换协议,欧洲央行面临重大损失,银行需资本重整

* 希腊称,准备迫使所有债券持有人承担损失

* 希腊银行业全都参与,提升参与率至30%

* 但希腊部分养老基金和其他机构犹豫不决

路透伦敦/雅典3月6日电---希腊政府周二向其债权人施压,寻求达成旨在削减其巨额债务的债券互换协议,与此同时主要债权人组织警告称,希腊债务无序违约恐将导致欧元区蒙受超过1万亿(兆)欧元的损失.

希腊民间债权人必须在周四晚间之前决定是否参与债券互换,此为希腊救助计划的关键组成部份,该救助计划将扶助希腊财政及在3月20日偿还债务.

许多最大的债券持有人正在签约,但一些希腊养老基金和部分外国投资者依然拒绝参与.债券互换将导致投资者所持债券价值损失大约四分之三,而希腊债务则削减约1,000亿欧元.

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