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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 07:00 BJT

〔巴西经济〕政府誓言出台更多刺激举措,因2011年增长令人失望

* 2011年经济增长率从2010年的7.5%放慢至2.7%

* GDP在第三季收缩后,第四季扩张0.3%

* 农业与消费支出支撑经济增长

* 财长曼特加誓言刺激经济并保护货币雷亚尔

路透圣保罗3月6日电---巴西政府承诺将推出积极的经济刺激举措,此前出炉的数据显示,该国2011年经济增长率仅为2.7%,令人不禁担忧这个一度极具活力的新兴市场正滑入新的低增长时期.

巴西经济在总统迪尔玛.罗塞夫(Dilma Rousseff)上任的第一年即急剧放缓,且落后于其他大型发展中国家的表现,因为国内工业在业务成本高涨和货币估值过高的双重夹击下苦苦挣扎.周二发布的数据显示,消费支出回暖与农业出口强劲仅帮助巴西在去年下半年勉强躲过衰退.

投资者认为这种低迷表现将促使巴西央行更大幅度地降息,周三会议后料将把利率调降0.5个,甚至0.75个百分点.

对于巴西与中国经济放缓的担忧,成为导致全球股市周二创下约三个月来最大跌幅的推手.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下挫3%,而雷亚尔兑美元BRBY则下滑1.5%.

巴西经济在去年第四季温和复苏,财政部长曼特加(Guido Mantega)称这一趋势将在2012年加快,并承诺政府将出台税惠与其他刺激措施,以扶助制造业和投资.

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