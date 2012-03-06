〔巴西经济〕政府誓言出台更多刺激举措,因2011年增长令人失望

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 2011年经济增长率从2010年的7.5%放慢至2.7%
* GDP在第三季收缩后,第四季扩张0.3%
* 农业与消费支出支撑经济增长
* 财长曼特加誓言刺激经济并保护货币雷亚尔
路透圣保罗3月6日电---巴西政府承诺将推出积极的经济刺激举措,此前出炉的数据显示,该国2011年经济增长率仅为2.7%,令人不禁担忧这个一度极具活力的新兴市场正滑入新的低增长时期.
巴西经济在总统迪尔玛.罗塞夫(Dilma Rousseff)上任的第一年即急剧放缓,且落后于其他大型发展中国家的表现,因为国内工业在业务成本高涨和货币估值过高的双重夹击下苦苦挣扎.周二发布的数据显示,消费支出回暖与农业出口强劲仅帮助巴西在去年下半年勉强躲过衰退.
投资者认为这种低迷表现将促使巴西央行更大幅度地降息,周三会议后料将把利率调降0.5个,甚至0.75个百分点.
对于巴西与中国经济放缓的担忧,成为导致全球股市周二创下约三个月来最大跌幅的推手.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下挫3%,而雷亚尔兑美元BRBY则下滑1.5%.
巴西经济在去年第四季温和复苏,财政部长曼特加(Guido Mantega)称这一趋势将在2012年加快,并承诺政府将出台税惠与其他刺激措施,以扶助制造业和投资.
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开