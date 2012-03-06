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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 06:36 BJT

全球外汇市场3月7日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月6日(二)

2350 - 日本2月末外汇储备

3月7日(三)

0030 - 澳洲第四季国内生产总值(GDP)

0645 - 瑞士2月失业率

1100 - 德国1月工业订单

1200 - 意大利总理蒙堤和德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)会晤,会后并举行记者会.

1200 - 美国3月2日当周抵押贷款指数和再融资指数

1315 - 美国2月ADP民间就业岗位

1330 - 美国第四季非农生产率和单位劳工成本修正值

1500 - 美国贸易代表柯克就奥巴马政府的贸易议程发表证词.

1700 - 瑞典央行总裁英韦斯就经济形势发表讲话.

1815 - 德国财政部长朔伊布勒在欧洲大学研究院(EUI)出席一场会议,主题为欧洲经济及制度前景.

1900 - 世界银行首席经济学家林毅夫参加智库"美洲对话"举办的"揭开中国经济神秘面纱"的讨论.

2000 - 美国1月消费者信贷

2000 - 新西兰央行公布利率决议.

2145 - 新西兰第四季制造业销售

2350 - 日本第四季GDP修正值

2350 - 日本一周资本流动数据

2350 - 日本2月银行放款余额

2350 - 日本1月经常帐

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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