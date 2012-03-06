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市场报道 | 2012年 3月 7日 星期三 06:15 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元连跌三日,因全球经济成长和希腊债务互换忧虑

路透多伦多3月6日电---加元兑美元周二连续第三天下跌,并下挫至逾一周最低水准,此前有关全球成长前景恶化、以及希腊恐无法在到期日前完成债务重组的担忧升温.

中国下调今年经济成长目标,同时数据显示欧元区有可能滑向衰退,因此去年12月以来欧洲央行(ECB)向银行注资所带动起的乐观人气渐渐削弱.

此外,希腊与债务持有人可能无法在周四到期日前达成协议,对于该国政府来说,这是获得救助资金并在3月20日支付到期债务的关键.市场因此再度燃起忧虑情绪.

加元/美元CAD=D4收在1.0006加元,或0.9994美元,周一收盘价为0.9942加元或1.0058美元.稍早时加元曾一度下滑至1.0029加元,或0.9971美元,为2月27日迄今最低.(完)

--编译 洪曦;审校 张荻

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