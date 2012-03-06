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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 07:55 BJT

〔美中贸易〕国会通过对中国补贴产品征收反倾销税法案,奥巴马料签署

* 该法案推翻上诉法院在12月的裁决

* 此事涉及20多种商品

* 预计奥巴马会签署该法案

路透华盛顿3月6日电---美国众议院周二以370对39的投票结果通过一项法案,确保可以对享受补贴的中国和越南进口商品加征关税,压倒性地否定了一个保守团体认为此举形同加税的说法.

该法案推翻了近期的一项法院裁决,现已被送交奥巴马总统,预计将被签署为法律.参议院已在周一通过了这项法案.

"中国对生产商和出口商提供大量补贴,扭曲了自由市场,不能让我们的企业和工人去和财力雄厚的中国政府竞争,"众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)在辩论中说.

奥巴马政府帮助拟定了这份超党派议案,此前一上诉法院在去年12月裁定美国商务部无权对来自"非市场经济体"的商品加征反补贴关税.

这一裁定导致美国目前对20多种中国和越南进口商品征收的反补贴关税失去了依据,也不再有理由对中国太阳能电池板和风力发电塔架的进口征收新的关税.

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