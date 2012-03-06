〔美中贸易〕国会通过对中国补贴产品征收反倾销税法案,奥巴马料签署

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
* 该法案推翻上诉法院在12月的裁决
* 此事涉及20多种商品
* 预计奥巴马会签署该法案
路透华盛顿3月6日电---美国众议院周二以370对39的投票结果通过一项法案,确保可以对享受补贴的中国和越南进口商品加征关税,压倒性地否定了一个保守团体认为此举形同加税的说法.
该法案推翻了近期的一项法院裁决,现已被送交奥巴马总统,预计将被签署为法律.参议院已在周一通过了这项法案.
"中国对生产商和出口商提供大量补贴,扭曲了自由市场,不能让我们的企业和工人去和财力雄厚的中国政府竞争,"众议院筹款委员会主席坎普(Dave Camp)在辩论中说.
奥巴马政府帮助拟定了这份超党派议案,此前一上诉法院在去年12月裁定美国商务部无权对来自"非市场经济体"的商品加征反补贴关税.
这一裁定导致美国目前对20多种中国和越南进口商品征收的反补贴关税失去了依据,也不再有理由对中国太阳能电池板和风力发电塔架的进口征收新的关税.
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开