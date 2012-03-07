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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 08:53 BJT

美国希望核查人员"早日"重返朝鲜

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳3月6日电---美国一名高级官员周二称，希望联合国核查人员"早日"重返朝鲜(北韩)。三年前朝鲜驱逐了联合国核查人员。

朝鲜上周意外宣称将暂停核试验、远程导弹试射和宁边铀浓缩，并允许国际原子能机构(IAEA)核查人员重返朝鲜。

此举有望推动重启六方会谈。美国随后承诺恢复对朝鲜的粮食援助。

美国驻国际原子能机构临时代办伍德(Robert Wood)称，国际社会将"紧密关注......朝鲜如何实现这些承诺"。

"与国际原子能机构合作将是表明朝方目的严肃性的重要指示。"伍德说道。

他还表示，美国政府已经敦促朝鲜尽快与国际原子能机构"启动直接联系"。

伍德指出，美国希望国际原子能机构和朝鲜之间能够就核查形式进行顺利磋商，并期望国际原子能机构早日重返宁边。（完）

--编译：李富强 发稿：王凤昌

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