美国希望核查人员"早日"重返朝鲜

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳3月6日电---美国一名高级官员周二称，希望联合国核查人员"早日"重返朝鲜(北韩)。三年前朝鲜驱逐了联合国核查人员。
朝鲜上周意外宣称将暂停核试验、远程导弹试射和宁边铀浓缩，并允许国际原子能机构(IAEA)核查人员重返朝鲜。
此举有望推动重启六方会谈。美国随后承诺恢复对朝鲜的粮食援助。
美国驻国际原子能机构临时代办伍德(Robert Wood)称，国际社会将"紧密关注......朝鲜如何实现这些承诺"。
"与国际原子能机构合作将是表明朝方目的严肃性的重要指示。"伍德说道。
他还表示，美国政府已经敦促朝鲜尽快与国际原子能机构"启动直接联系"。
伍德指出，美国希望国际原子能机构和朝鲜之间能够就核查形式进行顺利磋商，并期望国际原子能机构早日重返宁边。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保