〔货币市场〕美国库券受追捧,Euribor跌至一年半以来最低

中国债市动态：期现货续暖新债需求向好，资金面及监管冲击预期缓和
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
路透纽约3月6日电---美国国库券周二受到强劲需求追捧,而欧元银行间拆放款利率(Euribor)跌至一年半以来最低水平,上周欧洲央行(ECB)释放低成本资金以巩固欧洲银行体系.
美国财政部标售400亿美元四周期国库券,投标倍数为4.5,以高值得标利率0.060%售出的国库券占比超过一半,达55.8%.
美国财政部标售260亿美元一年期国库券也获得踊跃认购,投标倍数为4.74.得标利率0.170%,高值得标比率为35.46%.[ID:nSB8522899]
Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons称,在四周期国库券标售中,交易商认购规模为去年12月20日以来最大,当时年末短天期国库券获得"踊跃认购".
他说,尽管交易商大举认购,但获得的国库券比例仅为49.2%,为去年7月26日以来最低,主因投资机构申购踊跃.
Simons并称,回购利率上升阻碍了2月标售的认购热情,但对周二的标售似乎没有产生类似的影响.
但在欧洲,Euribor料将持续下降,上周欧洲央行挹注第二轮低成本资金.
三个月期EuriborEURIBOR3MD=周二跌至0.920%,低于周一的0.934%,且为2010年9月末以来最低.路透上周公布的调查显示,欧元区银行业获得大量资金注入,导致分析师改变其对今年欧洲央行多次降息的预期.目前欧洲央行预计在2013年末期以前维持利率在1.0%不变.[ID:nST0438558]
路透对交易商的调查结果显示,欧洲央行近期的长期再融资操作(LTRO)对整个欧元区的帮助有限,因银行业正在将这些资金囤积起来,而不是贷给企业及消费者.[ID:nSB2016035](完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
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