奥巴马:叙利亚总统阿萨德下台只是时间问题

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/贝鲁特3月6日电---美国总统奥巴马周二表示，叙利亚总统阿萨德下台只是时间问题，但他同时说道，认为美国可能采取单边行动是错误的。
奥巴马在新闻发布会上表示：“该独裁者最终会下台。”并称这不是个假设问题，只是个时间问题。
但他断然回绝了美国参议员麦凯恩的呼吁，后者敦促美国政府对阿萨德军队发动空中打击。
麦凯恩说，美国应带领国际社会保护叙利亚城镇。
奥巴马表示，认为目前能够以简单方案处理叙利亚危机，或美国能够采取单边行动的想法都是错误的。
因阿萨德不允许援助物资进入霍姆斯遭受破坏的地区并践踏人权，西方国家对阿萨德的愤怒更加强烈。
美国白宫周二表示，奥巴马致力于通过外交途径结束叙利亚暴力，称华府寻求孤立阿萨德，切断其收入来源，并鼓励反对派团结一致。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保