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亚洲 | 2012年 3月 8日 星期四 07:36 BJT

****澳新经济指标预测--3月8日-3月15日****

路透3月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月5日当周-----------------------------------

3月8日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加0.5 增加4.63

全职就业人数(万人) -- 增加1.23

就业参与率 65.3% 65.3%

失业率 5.2% 5.1%

3月9日(五)

0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差15 顺差17.09

进口(较前月) -- +1%

出口(较前月) -- +2%

--------------------------------3月12日当周-----------------------------------

3月11-14日

2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 -- -1.4%

(较上年同期) -- +4.3%

3月12日(周一)

2145 新西兰食品价格指数 2月 -- 持平

3月13日(周二)

0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 2月 -- 正4

企业状况指数 -- 正2

0030 澳洲投资房屋融资 1月 -- +7.5%

房屋融资 -- +2.3%

2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 3月 -- +4.2%

3月14日(周三)

0030 澳洲房屋开工 第四季 -- -6.8%

3月15日(周四)

0030 澳洲新车销售 2月 -- +1.3%(完)

--编译 于春红;审校 张涛

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