〔EIA月报〕EIA下调今明两年非OPEC石油日产量增幅预估(更新版)

(新增细节、更多背景和价格)

* EIA认为一些非OPEC地区供应将会中断

* EIA:驾车出行高峰季美国汽油均价或为每加仑3.92美元

* EIA:运输瓶颈问题将使明年WTI价格保持稳定.

路透3月6日电---美国能源资料协会(EIA)下调今明两年非石油输出国组织(OPEC)国家的石油日产量增幅预估,并调降石油日需求增幅预估.

EIA在周二公布的3月短期能源展望中,把非OPEC国家2012年石油日产量增幅预估下调8万桶,并将2013年日产量增幅预估调降17万桶,称受到近期南苏丹、也门和北海出现供应中断的影响.

EIA称,预计2012年和2013年非OPEC国家石油日产量均值分别为5,246万桶和5,322万桶.

EIA亦将2012年石油日需求增幅预估下调26万桶,至106万桶;2013年日需求增幅预估则调低12万桶,至137万桶.

在燃料价格高企的情况下,今年美国石油需求低迷,而且近几周该国对石油产品的总需求一直徘徊在接近15年低位的水准.美国是全球头号石油消费国.

EIA称,在经济合作暨发展组织(OECD)之外国家石油需求增长的带动下,今明两年全球石油消费增速应会超越非OPEC国家的产量增长.

该机构称,"在过去两个月中,非OPEC国家出现几次石油产量中断,或中断情势加剧,使得2月每日平均大约有100万桶原油的产量减损."

EIA还提及苏丹和南苏丹间的石油出口争端,这场争端已导致后者1月生产停摆,并应会持续损及出货.该机构亦提到,深陷乱局的也门和叙利亚的石油产量受到限制.

石油消费国料将依赖OPEC的产量上升,来满足全球需求的增长.

EIA预计,OPEC今明两年的原油日产量分别会增长49万桶和56万桶.

EIA称,美国中西部地区的交通运输瓶颈问题,应会使美国原油期货价格CLc1维持在平均每桶约106美元,直至2013年.美国西德克萨斯中质油(WTI)周二约报每桶105美元.

其还预计,在4-9月驾车出行高峰季,美国汽油价格预计平均约为每加仑3.92美元,较2010年上升近6%.

明年WTI期货可能仍会在相同的价格区间内波动,即便布兰特原油期货价格料会上升,因更多加拿大和页岩原油将流入位于美国中西部俄克拉荷马州的重要交割地库欣.(完)