《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月6日

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 67.80 -3.68 -5.15 6008279
搜狐 (SOHU.O) 47.07 -3.11 -6.20 1765770
网易 (NTES.O) 49.44 -2.13 -4.13 520320
百度 (BIDU.O) 133.27 -3.39 -2.48 5062396
亚信科技 ASIA.O 12.62 -0.22 -1.71 391476
侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.02 -3.01 215625
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.16 -0.17 -1.19 1821869
联电 (UMC.N) 2.58 -0.06 -2.27 569125
日月光 (ASX.N) 4.59 -0.11 -2.34 174538
矽品精密 (SPIL.O) 5.37 -0.13 -2.36 750049
和信超媒体 (GIGM.O) 1.28 -0.08 -5.88 189690
友达 (AUO.N) 5.16 -0.08 -1.53 388486
中华电信 (CHT.N) 30.98 -0.02 -0.06 215283
台湾国际航电 (GRMN.O) 46.94 -0.25 -0.53 795940
香港
中国移动 (CHL.N) 51.88 -0.41 -0.78 176397
中国联通 (CHU.N) 17.44 -0.13 -0.74 428281
中国电信 (CHA.N) 58.68 -1.40 -2.33 32870
中芯国际 (SMI.N) 2.51 -0.07 -2.71 159850
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.72 -0.16 -4.12 153
(完)
--整理 王翔琼
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开