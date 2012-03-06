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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 07:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 67.80 -3.68 -5.15 6008279

搜狐 (SOHU.O) 47.07 -3.11 -6.20 1765770

网易 (NTES.O) 49.44 -2.13 -4.13 520320

百度 (BIDU.O) 133.27 -3.39 -2.48 5062396

亚信科技 ASIA.O 12.62 -0.22 -1.71 391476

侨兴环球电话 XING.O 0.74 -0.02 -3.01 215625

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.16 -0.17 -1.19 1821869

联电 (UMC.N) 2.58 -0.06 -2.27 569125

日月光 (ASX.N) 4.59 -0.11 -2.34 174538

矽品精密 (SPIL.O) 5.37 -0.13 -2.36 750049

和信超媒体 (GIGM.O) 1.28 -0.08 -5.88 189690

友达 (AUO.N) 5.16 -0.08 -1.53 388486

中华电信 (CHT.N) 30.98 -0.02 -0.06 215283

台湾国际航电 (GRMN.O) 46.94 -0.25 -0.53 795940

香港

中国移动 (CHL.N) 51.88 -0.41 -0.78 176397

中国联通 (CHU.N) 17.44 -0.13 -0.74 428281

中国电信 (CHA.N) 58.68 -1.40 -2.33 32870

中芯国际 (SMI.N) 2.51 -0.07 -2.71 159850

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.72 -0.16 -4.12 153

(完)

--整理 王翔琼

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