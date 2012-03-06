版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 07:26 BJT

〔东京汇市〕大宗商品货币和欧元受创,受累于希腊忧虑重燃

* 希腊换债计划最后期限前,避险情绪上扬

* 高风险货币受重创,欧元亦承压

* 空头回补推动日圆全线走坚

路透悉尼3月7日电---澳元等大宗商品货币周三在亚洲市场连续第二日大跌,欧元亦走势震荡,本已对中国调降经济成长目标备感焦虑的市场,因希腊忧虑重燃而受到冲击.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐