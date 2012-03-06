版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 07:22 BJT

****日韩经济指标预测--3月7日-3月14日****

路透3月7日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------3月5日当周----------------------------------

3月7日(三)

0300 韩国L货供额 1月 -- +9.4%

0500 日本领先指标 1月 -- +0.6

同时指标 -- +2.9

2350 日本银行放贷(较上年同期) 2月 -- +0.6%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 1月 -156.5% -74.7%

(亿日圆) -3,178 3,035

2350 日本GDP(较前季) 第四季修正值 -0.2% -0.6%

环比年率 -0.7% -2.3%

3月8日(四)

0100 韩国央行利率决定 3月 -- 3.25%

0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 44.1

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +3.4%

3月9日(五)

暂无重要数据.

3月11日(周日)

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.5%

日本机械订单(较上月) 1月 -- -7.1%

(较上年同期) -- +6.3%

--------------------------------3月12日当周----------------------------------

3月12日(周一)

0500 日本消费者信心指数 2月 -- 40.0

1500 日本央行利率决定 3月 -- 0.10%

3月13日(周二)

2300 韩国失业率 2月 -- 3.2%

2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负6.1

3月14日(周三)

0430 日本工业产出修正值(较上月) 1月 -- +2.0%

产能利用率(较上月) -- +3.1%(完)

--编译 于春红;审校 张荻

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐