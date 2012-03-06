日韩经济指标预测--3月7日-3月14日****

中国汇市：人民币早盘高开低走暂时守住6.88元关口，双向波动格局料延续
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透3月7日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月5日当周----------------------------------
3月7日(三)
0300 韩国L货供额 1月 -- +9.4%
0500 日本领先指标 1月 -- +0.6
同时指标 -- +2.9
2350 日本银行放贷(较上年同期) 2月 -- +0.6%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 1月 -156.5% -74.7%
(亿日圆) -3,178 3,035
2350 日本GDP(较前季) 第四季修正值 -0.2% -0.6%
环比年率 -0.7% -2.3%
3月8日(四)
0100 韩国央行利率决定 3月 -- 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 44.1
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.4%
3月9日(五)
暂无重要数据.
3月11日(周日)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.5%
日本机械订单(较上月) 1月 -- -7.1%
(较上年同期) -- +6.3%
--------------------------------3月12日当周----------------------------------
3月12日(周一)
0500 日本消费者信心指数 2月 -- 40.0
1500 日本央行利率决定 3月 -- 0.10%
3月13日(周二)
2300 韩国失业率 2月 -- 3.2%
2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负6.1
3月14日(周三)
0430 日本工业产出修正值(较上月) 1月 -- +2.0%
产能利用率(较上月) -- +3.1%(完)
--编译 于春红;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。
路透上海2月23日 - 中国银行间债市周四现券收益率小幅下行，国债期货继昨日大幅反弹后早盘续升，一级新债结果亦显示市场投标热情维持高位。交易员称，今日资金面好转，监管政策预期也进一步缓和改善，二级情绪整体续暖。
* 美元兑日圆和欧元持稳在窄幅区间 * 澳元下跌，此前公布的第四季资本支出数据不及预期 路透东京2月23日 - 美元周四持稳，美联储政策会议记录及美国财长谈话的效应消退；澳元则在黯淡经济数据出炉后下跌。 美元兑日圆 几无变动，报113.300日圆。 美元隔夜在美联储公布会议记录后，跌至112.905日圆的低位。周四盘初回到113.460的高位，此前有报导称美国财长努钦重申，长期来看强势美元是件好事。 美元指数 涨0.1%至101.340，上日则下跌约0.1%。周三该指数在一周高点101.720和低位101.170之间波动。 “我认为努钦的讲话对市场总体的影响是中性的，”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata称。 “由于他以前表达过这类观点，所以其讲话的影响似乎已经消退。我们得切记，努钦是指美元的长期前景，他以前就暗示过美元过强可能在短期内造成负面影响。” 美国联邦公开