日韩经济指标预测--3月8日-3月15日****

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透3月8日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月5日当周----------------------------------
3月7日(三)
2350 日本银行放贷(较上年同期) 2月 -- +0.6%
2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 1月 -156.5% -74.7%
(亿日圆) -3,178 3,035
2350 日本GDP(较前季) 第四季修正值 -0.2% -0.6%
环比年率 -0.7% -2.3%
3月8日(四)
0100 韩国央行利率决定 3月 -- 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 44.1
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.4%
3月9日(五)
暂无重要数据.
3月11日(周日)
2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.5%
日本机械订单(较上月) 1月 -- -7.1%
(较上年同期) -- +6.3%
--------------------------------3月12日当周----------------------------------
3月12日(周一)
0500 日本消费者信心指数 2月 -- 40.0
1500 日本央行利率决定 3月 -- 0.10%
3月13日(周二)
2300 韩国失业率 2月 -- 3.2%
2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 -- 负6.1
3月14日(周三)
0430 日本工业产出修正值(较上月) 1月 -- +2.0%
产能利用率(较上月) -- +3.1%
3月15日(周四)
2100 韩国进口物价 2月 -- +7.9%
出口物价 -- +4.6%
0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 2月 -- 顺差22
出口修正值(较上年同期) -- +22.7%
进口修正值(较上年同期) -- +23.6%(完)
--编译 于春红;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保